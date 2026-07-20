به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس حفظ نباتات مرکز جهاد کشاورزی عبدالله‌آباد شهرستان محمودآباد مازندران از رصد مستمر ایستگاه‌های ردیابی مگس میوه مدیترانه‌ای در باغات این منطقه خبر داد و بر اهمیت اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی برای کنترل این آفت تأکید کرد.

وی ضمن اشاره به نتایج پایش‌های اخیر اظهار داشت: مگس میوه مدیترانه‌ای از آفات پرخطر باغات مرکبات است که برای جلوگیری از طغیان جمعیت و کاهش خسارت، باید مدیریت تلفیقی را در دستور کار قرار داد.

کارشناس حفظ نباتات، نکات کلیدی برای مدیریت آفت را به شرح زیر اعلام کرد:

یکم: حذف کانون‌های آلودگی؛ تمامی میوه‌های باقی‌مانده روی درختان از جمله نارنج و پرتقال که بستر اصلی تکثیر آفت هستند باید جمع‌آوری و امحا شوند.

دوم: رعایت بهداشت کف باغ؛ میوه‌های ریخته‌شده در پای درختان عامل اصلی بقای لارو آفت هستند. این میوه‌ها باید جمع‌آوری شده و در گودالی با عمق ۵۰ سانتی‌متر دفن شوند تا چرخه زیستی آفت قطع شود.

سوم: مبارزه شیمیایی هدفمند؛ در باغ‌هایی که جمعیت شکار شده در تله‌ها به حد نصاب زیان اقتصادی رسیده است، عملیات کاور اسپری (سم‌پاشی پوششی) زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شود.