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کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی محمودآباد ۳ راه را برای پیشگیری از خسارت مگس میوه مدیترانهای در باغات مرکبات توصیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس حفظ نباتات مرکز جهاد کشاورزی عبداللهآباد شهرستان محمودآباد مازندران از رصد مستمر ایستگاههای ردیابی مگس میوه مدیترانهای در باغات این منطقه خبر داد و بر اهمیت اجرای دستورالعملهای بهداشتی برای کنترل این آفت تأکید کرد.
وی ضمن اشاره به نتایج پایشهای اخیر اظهار داشت: مگس میوه مدیترانهای از آفات پرخطر باغات مرکبات است که برای جلوگیری از طغیان جمعیت و کاهش خسارت، باید مدیریت تلفیقی را در دستور کار قرار داد.
کارشناس حفظ نباتات، نکات کلیدی برای مدیریت آفت را به شرح زیر اعلام کرد:
یکم: حذف کانونهای آلودگی؛ تمامی میوههای باقیمانده روی درختان از جمله نارنج و پرتقال که بستر اصلی تکثیر آفت هستند باید جمعآوری و امحا شوند.
دوم: رعایت بهداشت کف باغ؛ میوههای ریختهشده در پای درختان عامل اصلی بقای لارو آفت هستند. این میوهها باید جمعآوری شده و در گودالی با عمق ۵۰ سانتیمتر دفن شوند تا چرخه زیستی آفت قطع شود.
سوم: مبارزه شیمیایی هدفمند؛ در باغهایی که جمعیت شکار شده در تلهها به حد نصاب زیان اقتصادی رسیده است، عملیات کاور اسپری (سمپاشی پوششی) زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام شود.