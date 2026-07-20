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فرماندار اردبیل با تاکید بر لزوم تسریع و تسهیل عملیات اجرایی پروژههای آب، اختصاص اعتبارات لازم این حوزه و برخورد با تخلفات و انشعابات غیرمجاز گفت: با توجه به کمبود منابع آبی شهروندان باید صرفهجویی در مصرف آب را جدی بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرزاد قلندری روز دوشنبه در جلسهای با مدیر آب و فاضلاب اردبیل با اشاره به لزوم فرهنگسازی در زمینه مصرف بهینه آب، صرفهجویی در مصرف این نعمت حیاتی را یک ضرورت جدی دانست و افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی، مدیریت صحیح مصرف و همراهی مردم در استفاده بهینه از آب اجتنابناپذیر است.
وی رسیدگی به تخلفات و انشعابات غیرمجاز را از دیگر دغدغههای مهم ذکر کرد و خواستار تشدید نظارتها و برخورد قانونی با موارد تخلف شد.
فرماندار اردبیل ابراز امیدواری کرد با همافزایی میان دستگاههای اجرایی، تخصیص بهموقع اعتبارات و مشارکت مردم، روند اجرای پروژههای حوزه آب و فاضلاب در شهرستان با شتاب بیشتری ادامه یابد و زمینه برای ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان فراهم شود.
قلدری با بیان مسائل و برنامههای مرتبط با تأمین آب پایدار و اجرای پروژههای زیرساختی این حوزه افزود: تأمین آب شرب پایدار و ارتقای زیرساختهای مرتبط از اولویتهای مهم مدیریت شهرستان است و لازم است با هماهنگی دستگاههای اجرایی موانع موجود در مسیر اجرای این پروژهها برطرف شود.
وی بر اختصاص اعتبارات لازم برای پیشبرد طرحهای حوزه آب و فاضلاب تأکید کرد و گفت: حمایت از پروژههای زیرساختی و خدماترسان نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن شهرستان دارد.
پیشتر مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل هم با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی بارندگیها نسبت به مدت مشابه سال قبل، صرفهجویی ۱۰ درصدی مشترکان در مصرف آب را برای گذر از تابستان گرم و بدون تنش آبی ضروری دانست.
مهدی مرادجو اظهار کرد: صرفهجویی ۱۰ درصدی مشترکان آب در استان اردبیل زمینهای فراهم میکند تا در تابستان امسال، بحران کمآبی نداشته باشیم و شرایط کمآبی و تنشهای ایجاد شده ایجاب میکند تا بهینه مصرف کردن منابع آب را مدنظر قرار دهیم.