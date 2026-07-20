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سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: نخست وزیر این کشور به ایران و ترکیه سفر خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه رووداو، حیدر العبودی سخنگوی دولت عراق امروز دوشنبه به این شبکه گفت: علی فالح الزیدی، نخست وزیر به زودی به جمهوری اسلامی ایران و ترکیه سفر خواهد کرد. وی توضیح داد که این دو سفر در چارچوب اجرای برنامه دولت برای تقویت روابط عراق با کشورهای همسایه و شرکای منطقهای و بین المللی انجام میشود.
بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه عراق، قرار است علی الزیدی در پایان این هفته به ایران سفر کند.
سخنگوی دولت عراق افزود: این دو سفر مبتنی بر منافع مشترک است و در جریان این سفر پروندههای مختلف دوجانبه بررسی خواهند شد. او خاطر نشان کرد پروندههای منطقهای در سایه تحولات جاری در منطقه و تلاشهای انجام شده برای کاهش تنشها و تقویت امنیت و ثبات مورد بررسی قرار میگیرد.
آمریکا، اولین سفر رسمی علی الزیدی به خارج از کشور پس از تصدی این پست در ۱۳ ژوئیه بود.
العبودی گفت: توجه ویژهای به نقشی که عراق میتواند ایفا کند، وجود دارد که مبتنی بر روابط متوازن این کشور با همه طرفها در حمایت و کاهش تنشهای منطقهای است.