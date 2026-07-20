به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، ابوالفضل حکیم پور با بیان اینکه عدالت آموزشی یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم و رویکرد محوری دولت وفاق ملی است، اظهار داشت: امروز بخش قابل توجهی ازطرحهای آموزشی شهرستان با همراهی خیران نیک‌اندیش و حمایت دولت در مسیر تکمیل قرار گرفته و گناباد به یکی از شهرستان‌های پیشرو در توسعه زیرساخت‌های آموزشی تبدیل شده است.

وی افزود: درمجموع ۲۸ طرح آموزشی در قالب ساخت مدارس، نمازخانه‌ها، سالن‌های ورزشی و کارگاهی و توسعه فضا‌های آموزشی در سطح شهرستان در دست اجرا یا آماده بهره‌برداری است.

فرماندار گناباد گفت: مدرسه ۶ کلاسه دکتر ایمان جمعه، نمازخانه دبستان حاج‌علی زارعی و نمازخانه دبستان امام رضا (ع) شهر بیدخت از جمله پروژه‌های آماده بهره‌برداری هستند. همچنین نمازخانه آموزشگاه امت نوقاب، مدرسه ۶ کلاسه معلم نوقاب، مدرسه ۶ کلاسه مطیع نوقاب، مدرسه ۶ کلاسه نیایش شهرک امام رضا (ع)، توسعه آموزشگاه شهید مقیمی، توسعه کارگاهی دبیرستان نمونه ذبیحی، آموزشگاه ۶ کلاسه قرآنی الزهرا، آموزشگاه ۱۰ کلاسه الزهرا، سالن چندمنظوره دبیرستان نمونه محمودیه و سالن کارگاهی هنرستان دخترانه فدک و مدرسه روستای قنبرآباد از دیگر طرح‌های در حال اجراست.

فرماندار گناباد خاطرنشان کرد: اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه نوسازی مدارس در دو سال اخیر، در کنار مشارکت ارزشمند خیران، موجب رونق قابل توجه در ساخت، تجهیز و تکمیل فضا‌های آموزشی شهرستان شده و بسیاری از طرحهای نیمه‌تمام سال‌های گذشته امروز به مرحله بهره‌برداری نزدیک شده‌اند.

حکیم‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد با تکمیل طرحهای در دست اجرا، به‌زودی جشن پایان های طرحهای عدالت آموزشی شهرستان گناباد برگزار شود و گام بلندی در مسیر تحقق توسعه متوازن آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در شهرستان برداشته شود.