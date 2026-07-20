مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با اشاره به قرارداد‌های جدید صندوق توسعه ملی در کاهش اورده بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های بادی گفت: صندوق توسعه ملی تا ۸۰ درصد در پروژه‌های بادی مشارکت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جعفر محمدنژاد، مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما گفت: از آغاز فاز دوم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر در حوزه انرژی بادی خبر داد و اظهار کرد: همزمان با اجرای طرح‌های توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توسعه نیروگاه‌های بادی نیز با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در این راستا، قرارداد احداث ۸۲۰ مگاوات نیروگاه بادی در دو منطقه وارد فاز اجرایی شده است. همچنین قرارداد احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه بادی با بخش خصوصی منعقد شده و یک پروژه ۱۰۰ مگاواتی دیگر نیز در دست اجرا قرار دارد.

محمدنژاد با اشاره به توسعه توان داخلی در این حوزه گفت: دو توربین بادی ۲.۵ مگاواتی با ظرفیت مجموع ۵ مگاوات نیز وارد مدار خواهد شد که گامی مهم در مسیر توسعه فناوری بادی کشور به شمار می‌رود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا با بیان اینکه احداث نیروگاه‌های بادی نسبت به نیروگاه‌های خورشیدی زمان بیشتری نیاز دارد، تصریح کرد: زمان ساخت نیروگاه‌های خورشیدی معمولاً بین ۹ تا ۱۲ ماه است، در حالی که اجرای پروژه‌های نیروگاه بادی حدود ۲۴ ماه زمان می‌برد. با این حال، براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نخستین واحد‌های نیروگاه‌های بادی جدید تابستان سال آینده وارد مدار خواهند شد.

وی درباره تأمین مالی این پروژه‌ها اظهار کرد: برای هر دو مدل توسعه نیروگاه‌های بادی برنامه‌ریزی شده و از ظرفیت ۷ هزار مگاواتی صندوق توسعه ملی و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی استفاده می‌کنیم.

محمدنژاد خاطرنشان کرد: در مدل‌های جدید توسعه، هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه‌های بادی به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ دلار به ازای هر کیلووات رسیده که نسبت به گذشته حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد کاهش یافته و جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش داده است.

وی همچنین به نقش صندوق توسعه ملی در تسهیل سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: مشارکت صندوق توسعه ملی در قالب ظرفیت ۷ هزار مگاواتی، یکی از مهم‌ترین موانع سرمایه‌گذاران یعنی موضوع تضامین را برطرف کرده است. در این مدل، صندوق تا ۸۰ درصد در تأمین مالی پروژه‌ها مشارکت می‌کند که اقدامی مؤثر و مطلوب برای تسریع اجرای طرح‌ها به شمار می‌رود.

مدیر سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا افزود: سرمایه‌گذارانی که آمادگی لازم را داشتند و ساختگاه‌های مشخصی را معرفی کرده بودند، قرارداد‌های خود را مبادله کرده و فرآیند تأمین مالی پروژه‌های آنها آغاز شده است.