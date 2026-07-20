پیکر شهید ستوان یکم رحمت اله سجادی مهر مدافع امنیت با حضور پرشور مردم استان در سپیدار بویراحمد تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فرمانده نیروی انتظامی استان در این مراسم گفت: این شهید والامقام با ۲۶ سال سابقه خدمت صادقانه در مجموعه انتظامی استان، از شریف‌ترین، نجیب‌ترین، ولایت‌مدارترین و شجاع‌ترین کارکنان انتظامی بود که جان خود را در مسیر تأمین و ارتقای امنیت مردم فدا کرد.

سردار سهام صالحی افزود: شهید سجادی‌مهر در مأموریت مقابله با دو سارق مسلح و قاتل متواری که دو روز پیش انجام شد، در جریان درگیری مسلحانه به فیض عظیم شهادت نائل آمد.