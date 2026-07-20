مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی گفت: معتقدیم که امروز بزرگترین معروف وحدت و بزرگترین منکر اختلاف و تفرقه است.

بزرگترین معروف امروز وحدت و بزرگترین منکر اختلاف و تفرقه

بزرگترین معروف امروز وحدت و بزرگترین منکر اختلاف و تفرقه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار در مراسم گرامیداشت شهادت قائد امت و خانواده شهید ایشان که در مسجد بیمارستان قائم (عج) مشهد برگزار شد گفت: باید سه عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی مقتدرانه با قوت و تا زمان به زمین زدن دشمن ادامه یابد.

وی افزود : دشمن در جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان چهار راهبرد شامل شکست ایران، تجزیه ایران، از بین بردن قدرت موشکی و حذف قدرت هسته‌ای را در ذهن داشت که در تمامی این موارد شکست خورد و امروز بخشی از این قدرت را در تنگه هرمز می‌بینیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی گفت: به همان اندازه که میدان ارزش دارد خیابان هم ارزش دارد، چیزی که مقام معظم رهبری هم بر آن تاکید کردند و در کنار آن عرصه دیپلماسی هم باید با قدرت و به دور از هرگونه توهین به مسئولان حاضر در این عرصه باشد.

وی ادامه داد: رمز موفقیت قائد شهید امت در شهر‌های تشییع شده که با حضور جمعیت ده‌ها میلیونی برگزار شد بندگی خدا بود، چیزی که در امام راحل (ره) هم بود و تشییع ایشان با جمعیت ۱۰ میلیونی برگزار شد و اگر تشییع رهبر شهیدمان در شهر‌های دیگر هم می‌بود جمعیتی صد‌ها میلیونی به ثبت می‌رسید.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه خراسان رضوی گفت: آنچه که در انقلاب شکل گرفت بوسیله امام راحل (ره) ایجاد شد و توسط امام شهید در طول عمر ۳۷ ساله رهبری ایشان تثبیت شد.

وی افزود: رهبر جدیدمان همانند پدر شهیدشان بر میدان، خیابان و دیپلماسی مقتدرانه اشراف دارند و انتخاب ایشان به عنوان رهبر هم یک معجزه الهی بود.

حجت الاسلام عبدالرضا رستگار با بیان اینکه امروز همه پشت امام رشیدمان هستند، گفت: دشمن می‌خواهد تفرقه افکنی کند، اما باید با وحدت و ولایت‌ پذیری دشمنان را ناکام و ناامید سازیم.