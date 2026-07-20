به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن هانی زاده در برنامه گفت‌و‌گو ویژه خبری شبکه خوزستان افزود: برای اجرای رسیدن به اهداف خود در جنگ‌های ۱۲ روزه، ۴۰ روزه و حملات اخیر علیه کشورمان ۲۵۰ رسانه و شبکه آمریکا و حامیانش را حمایت و پشتیبانی می‌کنند.

وی با اشاره به در جنگ تحمیلی امریکا و رژیم صهیونی علیه کشورمان ۲۷ کشور از جمله در منطقه خاورمیانه، اروپا و ناتو مشارکت داشته و دارند، خاطر نشان کرد: حملات متجاوزان آمریکایی -صهیونیستی علیه کشورمان در جهان بی سابقه است، زیرا که در یک شب مقامات سیاسی، علمی، شهروندان و مراکز نظامی و غیر نظامی را مورد هجوم قرار دادند.

کارشناس مسائل بین الملل تاکید کرد: متجاوزان آمریکایی و حامیانش در جنگ علیه کشورمان به اهدافشان نرسیده‌اند و ملت ایران به علت مولفه‌های مختلف از جمله اتحاد و ایستادگی، اقتدار نیرو‌های مسلح، حضور تاریخی و باشکوه مردم شجاع ایران در تشییع قائد شهید امت و تسلط نظامی کشورمان و حملات موفق علیه پایگاه‌های متجاوزان آمریکایی در منطقه پیروز در عرصه نبرد اخیر می‌باشند.