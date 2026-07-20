مراقبت‌های دقیق در شرق کشور ضامن امنیت سلامت ایران است و استان‌های شرقی ایران به عنوان «دیوار محافظ» کشور در برابر بیماری‌های واگیر عمل می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی گناباد، در سالن سینای این دانشگاه با اشاره به همسایگی با کشور‌هایی که هنوز در مسیر ریشه‌کنی برخی بیماری‌ها از جمله «فلج اطفال» با چالش رو‌به‌رو هستند، افزود: با وجود نگاه انسانی به تمامی کشورها، واقعیت‌های اپیدمیولوژیک ایجاب می‌کند که در مرز‌های شرقی با حداکثر دقت و حساسیت، نظام مراقبت را مدیریت کنیم.

مرادی با مقایسه وضعیت واکسیناسیون در ایران و کشور‌های توسعه‌یافته تأکید کرد: خوشبختانه پوشش واکسیناسیون فلج اطفال در ایران بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است؛ این در حالی است که آمار‌ها در کشوری مانند آلمان حدود ۸۰ درصد ثبت شده است که این امر بیانگر قدرت و صلابت نظام سلامت ایران در کنترل بیماری‌های واگیر است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با یادآوری تجربیات دوران همه‌گیری کرونا، تصریح کرد: کرونا به جهانیان نشان داد که یک عامل واگیر چگونه می‌تواند تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی را مختل کند. از این رو، حوزه بیماری‌های واگیر نیازمند رویکرد‌های خاص و فراتر از شاخص‌های معمول است.

مرادی با انتقاد از حاکمیت نگاه «درمان‌محور» در نظام سلامت، بر ضرورت تغییر ریل به سمت پیشگیری تأکید کرد و افزود: سرمایه‌گذاری بر پیشگیری، هم اثربخش‌تر و هم از نظر اقتصادی به‌صرفه‌تر است. برای مثال، نباید تمرکز ما تنها بر خرید تجهیزات گران‌قیمت دندانپزشکی باشد، بلکه باید فرهنگ پیشگیری و سبک زندگی سالم را از مدارس و مراکز آموزشی نهادینه کنیم تا شاهد بروز بیماری‌هایی نظیر دیابت نباشیم.

وی، بر تقویت نظام مراقبت، شناسایی زودهنگام کانون‌های احتمالی بیماری و مدیریت به موقع آن تأکید کرد و خاطرنشان ساخت: امنیت سلامت مردم، مستقیماً در گرو هوشمندی و آمادگی مجموعه‌های سلامت به‌ویژه در مناطق مرزی و شرقی کشور است.

در سفر مرادی رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت به شهرستان گناباد مرکز بهداشت این شهرستان مورد بهره برداری قرار گرفت.