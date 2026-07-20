حرکت در مسیر ولایت؛
گرامی داشت یاد امام شهید امت در جهاد دانشگاهی اراک
یاد و خاطره پدر شهید امت از سوی کارکنان جهاد دانشگاهی استان مرکزی در دانشگاه اراک گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی از سوی کارکنان جهاد دانشگاهی استان مرکزی در دانشگاه اراک گرامی داشته شد.
علی عباس رئیسمحمدی رئیس جهاد دانشگاهی استان مرکزی در حاشیه این برنامه به اشارات امام شهید به فعالیتهای جهاد دانشگاهی اشاره کرد و با توجه به حمایتهای رهبر شهید گفت: ما در این برهه هم در مسیر ولایت فقیه هستیم و برای هرگونه خدمت رسانی آمادهایم.
این مراسم با شعرخوانی و مرثیه سرایی همراه بود.