به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دور اصلی رقابت فرمول یک بلژیک که در ۷۸ دور برگزار شد به این شرح است:

۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا - تیم مرسدس ۱:۲۴:۴۲:۴۷۹ ساعت

۲- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۹۵۲ ثانیه اختلاف

۳- مکس فرشتاپن از هلند - ردبول ۱۱:۵۸۶ ثانیه اختلاف

۴- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۱۷:۲۴۵ ثانیه اختلاف

۵-اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن ۱۸:۹۸۸ ثانیه اختلاف

...

۷- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن ۲۴:۰۱۴ ثانیه اختلاف

- جرج راسل از انگلیس و تیم مرسدس در دور ۶۳ به علت برخورد ناچار به کناره گیری شد.

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رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از دهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:

- الف: رانندگان:

۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۲۰۴ امتیاز

۲- لوئیز همیلتون از انگلیس ۱۵۹،

۳- جرج راسل از انگلیس ۱۵۴،

۴- شارل لکلرک از موناکو ۱۲۶،

۵- لاندو نوریس از انگلیس ۱۰۳،

۶- اسکار پیاستری از استرالیا ۹۲

- ب: تیمی:

۱- مرسدس آلمان ۳۵۸ امتیاز

۲- فراری ایتالیا ۲۸۵،

۳- مک لارن مرسدس انگلیس ۱۹۵