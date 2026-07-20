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رقابت اتومبیل رانی فرمول یک جایزه بزرگ بلژیک - دهمین مرحله از رقابتهای قهرمانی جهان ۲۰۲۶ - دیشب در پیست فرانکورشام در شهر استاولو برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج دور اصلی رقابت فرمول یک بلژیک که در ۷۸ دور برگزار شد به این شرح است:
۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا - تیم مرسدس ۱:۲۴:۴۲:۴۷۹ ساعت
۲- شارل لکلرک از موناکو - فراری ۱:۹۵۲ ثانیه اختلاف
۳- مکس فرشتاپن از هلند - ردبول ۱۱:۵۸۶ ثانیه اختلاف
۴- لوئیز همیلتون از انگلیس - فراری ۱۷:۲۴۵ ثانیه اختلاف
۵-اسکار پیاستری از استرالیا - مک لارن ۱۸:۹۸۸ ثانیه اختلاف
...
۷- لاندو نوریس از انگلیس - مک لارن ۲۴:۰۱۴ ثانیه اختلاف
- جرج راسل از انگلیس و تیم مرسدس در دور ۶۳ به علت برخورد ناچار به کناره گیری شد.
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رده بندی کلی اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان ۲۰۲۶ پس از دهمین مرحله از ۲۲ مرحله فصل:
- الف: رانندگان:
۱- کیمی آنتونلی از ایتالیا ۲۰۴ امتیاز
۲- لوئیز همیلتون از انگلیس ۱۵۹،
۳- جرج راسل از انگلیس ۱۵۴،
۴- شارل لکلرک از موناکو ۱۲۶،
۵- لاندو نوریس از انگلیس ۱۰۳،
۶- اسکار پیاستری از استرالیا ۹۲
- ب: تیمی:
۱- مرسدس آلمان ۳۵۸ امتیاز
۲- فراری ایتالیا ۲۸۵،
۳- مک لارن مرسدس انگلیس ۱۹۵