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برای ۱۴۱مین شب پیاپی، حضور گسترده و خودجوش مردم در خیابانها، میادین و روستاهای استان فارس، بار دیگر نشانهای از اتحاد و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مردم فارس با حضور در این تجمعات، پیام صریح خود را مبنی بر پایبندی به حاکمیت ایران اسلامی و حمایت از مرزبانی و دفاع از خاک میهن ابراز کردند.
این حضور که در سراسر نقاط استان مشاهده شد، تابلویی از همبستگی ملی و ایمان به مسیر رهبری را به تصویر کشید.
حاضران در این مراسم با تأکید بر نداشتن تردید در مسیر پاسداری از ارزشهای انقلاب، بر هویت متحد و انقلابی ایران تأکید کردند.