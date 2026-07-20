برای ۱۴۱مین شب پیاپی، حضور گسترده و خودجوش مردم در خیابان‌ها، میادین و روستا‌های استان فارس، بار دیگر نشانه‌ای از اتحاد و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و ولایت فقیه بود.

تداوم حضور شبانه و خودجوش مردم فارس در حمایت از انقلاب و رهبری

تداوم حضور شبانه و خودجوش مردم فارس در حمایت از انقلاب و رهبری

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، مردم فارس با حضور در این تجمعات، پیام صریح خود را مبنی بر پایبندی به حاکمیت ایران اسلامی و حمایت از مرزبانی و دفاع از خاک میهن ابراز کردند.

این حضور که در سراسر نقاط استان مشاهده شد، تابلویی از همبستگی ملی و ایمان به مسیر رهبری را به تصویر کشید.

حاضران در این مراسم با تأکید بر نداشتن تردید در مسیر پاسداری از ارزش‌های انقلاب، بر هویت متحد و انقلابی ایران تأکید کردند.