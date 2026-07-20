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"کیارام کیانی" ملیپوش کردستانی تیم شنای جوانان ایران، در مسابقات قهرمانی آسیا بر سکوی نایبقهرمانی ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کیارام کیانی، در ترکیب تیم ملی ایران و در ماده چهار در ۱۰۰ متر آزاد تیمی، با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه بر سکوی نایبقهرمانی آسیا ایستاد.
این رقابتها در بانکوک تایلند برگزار شد و تیمهای چینتایپه و قزاقستان به ترتیب عنوانهای نخست و سوم را کسب کردند.
مدال ارزشمند کیارام کیانی، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش کردستان در میادین بینالمللی افزود.