به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، کیارام کیانی، در ترکیب تیم ملی ایران و در ماده چهار در ۱۰۰ متر آزاد تیمی، با ثبت زمان ۳ دقیقه و ۲۶ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه بر سکوی نایب‌قهرمانی آسیا ایستاد.

این رقابت‌ها در بانکوک تایلند برگزار شد و تیم‌های چین‌تایپه و قزاقستان به ترتیب عنوان‌های نخست و سوم را کسب کردند.

مدال ارزشمند کیارام کیانی، برگ زرین دیگری بر افتخارات ورزش کردستان در میادین بین‌المللی افزود.