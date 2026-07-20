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صد و چهل و یکمین شب حضور خودجوش و پرشور مردم مبعوث شده در خیابانها و میادین شهرها و روستاهای استان فارس، بار دیگر تابلویی خیرهکننده از ایران متحد، مومن و انقلابی را به تصویر کشید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس، صد و چهل و یکمین شب حضور خودجوش و پرشور مردم مبعوث شده در خیابانها و میادین شهرها و روستاهای استان فارس، بار دیگر تابلویی خیرهکننده از ایران متحد، مومن و انقلابی را به تصویر کشید.
مردمی که با حضور پرشور خود نشان دادند که در مسیر ولایت و پاسداری از ایران اسلامی، ذرهای تردید به خود راه نمیدهند.