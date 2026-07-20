وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: نقاط جدید به عنوان زمین‌های جایگزین برای واگذاری به مالکان حریم تپه‌های سیلک کاشان شناسایی شده و پس از انجام مراحل اداری به مالکان واگذار خواهد شد.

سید رضا صالحی امیری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به هماهنگی سه جانبه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت راه و شهرسازی و استانداری اصفهان افزود: استاندار اصفهان مسئولیت پیگیری موضوع را برعهده دارد و وزیر راه و شهرسازی و معاونان مربوطه در حال تلاش هستند تا زمین‌های جایگزین که در چند نقطه از شهرستان کاشان پیشنهاد و مشخص شده است به مالکان زمین‌های حریم تپه‌های تاریخی سیلک واگذار شود تا مشکل حریم و عرصه این اثر ارزشمند تاریخی و مردم این منطقه برطرف شود.

وی بیان کرد: پس از واگذاری زمین‌ها، تسهیلات کم بهره به مالکان ارائه خواهد شد تا بتوانند خانه‌ی خود را بنا کنند.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهارداشت: شهرستان کاشان اعتبار فرهنگ و تمدن ایران زمین است و این شهر فقط یک جغرافیا نیست، بلکه ظهور تمدن سیلک، یکی از آثار تمدنی ایران هست که قطعا ارزش ثبت جهانی خواهد داشت.

سید رضا صالحی امیری، برطرف شدن مشکلات ثبت جهانی تپه‌های سیلک کاشان را جزو اولویت‌های وزارتخانه دانست و بیان کرد: نسبت به موضوع سیلک و حقوق مردم حساسیت داریم و از ابتدا شعار ما این بوده که میراث نباید در مقابل مردم قرار بگیرد.

وی گفت: میراث فرهنگی دو حق است؛ حق مردم و حق حاکمیت. حق مردم در این است که زمینی که در عرصه و حریم آثار تاریخی قرار دارد، باید زمین جایگزین برای شهروندان اختصاص یابد، و حق حاکمیت این است که از میراث ملی و جهانی صیانت تا به نسل‌های بعدی منتقل شود.

تپه‌های سیلک کاشان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین مراکز سکنای بشر ماقبل تاریخ در ایران و نخستین تمدن ایران مرکزی شناخته می‌شود که بیش از هشت هزار سال قدمت دارد. این اثر تاریخی در سال ۱۳۱۰ به شماره ۳۸ ثبت ملی شده و با برطرف شدن برخی مشکلات از جمله عرصه و حریم این اثر تاریخی، روند ثبت جهانی آن انجام خواهد شد.