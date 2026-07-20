به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، حسن همتی‌فر گفت: مدیریت مصرف انرژی یک ضرورت ملی است، اما اجرای آن باید با رعایت حقوق مردم و حفظ کرامت شهروندان همراه باشد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مطالبات عمومی، اطلاع‌رسانی دقیق، به‌موقع و قابل اعتماد درباره زمان‌بندی خاموشی‌های برق است تا شهروندان بتوانند برای امور روزمره، فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و درمانی خود برنامه‌ریزی کنند و از ایجاد خسارت‌های احتمالی پیشگیری شود.

دادستان مشهد افزود: دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی در راستای صیانت از حقوق عامه، از شرکت توزیع نیروی برق و سایر دستگاه‌های مسئول خواسته است تا برنامه خاموشی‌ها را به‌صورت شفاف، منظم و از همه بستر‌های اطلاع‌رسانی منتشر کنند و از هرگونه خاموشی خارج از برنامه، جز در موارد اضطراری، خودداری شود.

همتی‌فر ادامه داد: حفظ اعتماد عمومی، کاهش نارضایتی مردم و اجرای عادلانه برنامه‌های مدیریت مصرف، مستلزم اطلاع‌رسانی صحیح و پاسخگویی مسئولان است بنابر این، دادستانی بر حسن اجرای این موضوع نظارت خواهد داشت و در صورت مشاهده هرگونه قصور یا ترک فعل که موجب تضییع حقوق عامه یا ایجاد نارضایتی گسترده شود، مطابق قانون اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد.