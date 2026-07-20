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وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پایداری امنیت غذایی کشور، اعلام کرد با وجود تحولات منطقهای و چالشهای حملونقل، تأمین مواد غذایی و کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه دارد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در نشست شورای معاونان این وزارتخانه، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی مردم «خط قرمز» دولت محسوب میشود، گفت: با وجود شرایط جنگی، حملات دشمن و اختلال در برخی مسیرهای تجاری، تأمین کالاهای اساسی کشور بدون هیچگونه خللی در جریان است.
نوری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در ماههای گذشته، افزود: ذخایر و موجودی کالاهای اساسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد و روند تأمین بازار بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
او تصریح کرد: با وجود محدودیتهای ایجاد شده در حملونقل دریایی و تحولات منطقهای در خلیجفارس، تمامی دستگاههای مسئول بهصورت شبانهروزی در حال مدیریت شرایط هستند تا روند ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی بدون وقفه انجام شود.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تداوم حملات دشمن به برخی استانهای جنوبی و خسارات وارده به بخش صیادی، تأکید کرد: علیرغم شهادت تعدادی از فعالان این حوزه، فعالیتهای تولیدی در مناطق آسیبدیده ادامه دارد و وزارتخانه در کنار تولیدکنندگان و بهرهبرداران خواهد بود.
وی در ادامه با اولویتبخشی به تولید داخلی، گفت: «این حوزه قابل سهمیهبندی یا جیرهبندی نیست و اتکای اصلی ما بر تولید ملی است که در کنار آن، واردات هدفمند نهادهها و کالاهای اساسی نیز با جدیت دنبال میشود.
نوری همچنین با اشاره به عملکرد شرکتهای دولتی در دو سال اخیر، نقش آنها را در تنظیم بازار و تأمین نهادههای دامی در شرایط سخت اقتصادی و جنگی ستود. وی از دستاوردهای دولت چهاردهم در این وزارتخانه شامل اصلاح فرآیندهای بازرگانی، ارتقای شفافیت، مقابله با فساد، بهبود کیفیت نهادههای وارداتی و صرفهجویی ارزی یاد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان، اصلاح استانداردهای واردات نهادههایی نظیر سویا، افزایش بهرهوری تولید و شفافسازی فرآیندهای توزیع نهاده را از اقدامات کلیدی دانست که منجر به ثبات کنونی بازار شده است.