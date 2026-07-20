پخش زنده
امروز: -
نوجوان خوزستانی مدال طلای فناوریهای وب چهارمین مسابقات ملی مهارت ایران را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملاییهزاروندی گفت: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه به میزبانی استان گلستان و با حضور ۸۲ نوجوان از سراسر کشور در پنج رشته مهارتی برگزار شد که «امیرعباس خلفی» از استان خوزستان موفق به کسب مدال طلای رشته فناوریهای وب شد.
وی افزود: تیم خوزستان با چهار نماینده شامل کیان حاتمیکیا، مبین نورینژاد صوفی و آذین ماکنالی در رشته توسعه نرمافزار و امیرعباس خلفی در رشته فناوریهای وب، به سرپرستی حسن هژبری، دبیر مسابقات ملی مهارت ادارهکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان، در این رقابتها حضور یافت.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای خوزستان با بیان اینکه این مسابقات با هدف ترویج فرهنگ مهارتآموزی، ایجاد انگیزه برای ارتقای توانمندیهای فنی و حرفهای نوجوانان و آمادهسازی نسل آینده متخصصان کشور برگزار شد، گفت: رشتههای این دوره شامل توسعه نرمافزار، توسعه نرمافزارهای موبایل، فناوری طراحی گرافیک، فناوریهای وب و نقشهکشی معماری با نرمافزار اتوکد بود.
ملاییهزاروندی با اشاره به اهمیت حضور نوجوانان خوزستانی در این رویداد ملی تصریح کرد: کسب مدال طلای فناوریهای وب توسط امیرعباس خلفی، بیانگر ظرفیت بالای خوزستان در حوزه مهارتآموزی و نتیجه تلاش نوجوانان مستعد، مربیان و مجموعه آموزش فنیوحرفهای استان است.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم این موفقیت، زمینهساز شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای مهارتی نوجوانان خوزستان و حضور پررنگتر آنان در رقابتهای ملی و بینالمللی آینده باشد.