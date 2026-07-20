رگبار‌های ضعیف و پراکنده، روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه مهمان مناطق شمالی کردستان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرد از فردا تا پایان هفته، با عبور امواج کم‌دامنه از جو منطقه، در برخی ساعات شبانه‌روز افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، بیشینه دمای هوا نیز امروز و فردا در نیمه شرقی استان روند کاهشی خواهد داشت.

هواشناسی همچنین اعلام کرد در سایر مناطق کردستان، تغییرات دمایی قابل توجهی انتظار نمی‌رود.