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رگبارهای ضعیف و پراکنده، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مهمان مناطق شمالی کردستان خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، ادارهکل هواشناسی استان اعلام کرد از فردا تا پایان هفته، با عبور امواج کمدامنه از جو منطقه، در برخی ساعات شبانهروز افزایش ابر و وزش باد در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
بر اساس این گزارش، بیشینه دمای هوا نیز امروز و فردا در نیمه شرقی استان روند کاهشی خواهد داشت.
هواشناسی همچنین اعلام کرد در سایر مناطق کردستان، تغییرات دمایی قابل توجهی انتظار نمیرود.