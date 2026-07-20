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دوره آمادگی نجات غریق مناطق گرمسیری استان کهگیلویه و بویراحمد در گچساران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس هیئت نجات غریق و و غواصی استان گفت: ۷۵ خانم و آقا به عنوان ناجی غریق در مناطق گرمسیری استان در این دوره شرکت کردند.
سید صادق دانش افزود: در این دوره آموزشهای تخصصی نجات غریق، انواع شناها، نحوه نجات و بیرون آوردن غریق ازآب به شرکت کنندگان آموزش داده میشود.
رئیس هیئت نجات غریق و و غواصی استان افزود: شرکت کنندگانی که بتوانند این دوره را با موفقیت بگذارانند گواهی نجات غریق از فدراسیون دریافت میکنند و میتوانند در اماکن آبی و استخرها فعالیت داشته باشند.
سید صادق دانش گفت: این دورهها به صورت سالانه و جزو ملزومات ناجیان غریق است.