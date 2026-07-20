مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان از استقرار هشت سایت سیار تلفن همراه توسط همراه اول و ایرانسل در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه برای تقویت پوشش ارتباطی زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مهدی شه‌نظری‌پور در نشست شورای راهبری ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان با اعلام آمادگی کامل حوزه ارتباطات برای اربعین، بر لزوم همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان در ارائه خدمات مطلوب به زائران تأکید کرد.

وی گفت: تقویت پوشش ارتباطی در مسیرهای منتهی به مرزهای شلمچه و چذابه، توسعه شبکه فیبر نوری در این مسیرها، ارائه وای‌فای رایگان در هر دو پایانه مرزی، توزیع ارز، ارائه خدمات پست‌بانک، توزیع گذرنامه و استقرار باجه‌های پست‌یافته از مهم‌ترین برنامه‌های حوزه ICT در اربعین امسال است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خوزستان همچنین رفع مشکلات زیرساختی و جلوگیری از بروز اختلال در بخش‌های ارتباطی، پستی و بانکی را از اولویت‌های این مجموعه برای خدمت‌رسانی به زائران عنوان کرد.