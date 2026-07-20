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خوزستان و خوزستانی‌ها، نماد یک ایران

خوزستانی‌ها این روز و شب‌ها شده‌اند نماد یک ایران. اگر چه خوزستان این روز‌ها محل تجاوز آمریکاست ولی از اراده مردمانش برای مقاومت کم نشده.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۲۹- ۱۷:۰۸
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برچسب ها: خوزستان ، جنگ تحمیلی سوم ، آمریکا ، مردم غیور ایران ، جنوبی ها
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