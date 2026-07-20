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همایش بین المللی تحقق وعده انتقام با محوریت بررسی فقهی مفهوم انتقام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام گفت:امروز سومین روز برگزاری همایش بین المللی تحقق وعده انتقام است و روزهای پیش این همایش در تهران و قم برگزار شد.
حجتالاسلام مهدی گرامیپور افزود: سومین روز این همایش به فقهه و بررسی فقهی مفهوم انتقام اختصاص داشت و به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.
وی افزود: این همایش در قالب یک برنامه پنجروزه طراحی شده که دو روز آن در تهران، دو روز در قم و یک روز در مشهد برگزار میشود.
دبیر علمی همایش بینالمللی تحقق وعده انتقام ادامه داد: هدف اصلی این همایش واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی، راهبردی و رسانهای موضوع انتقام است تا مشخص شود آیا از نظر قوانین بینالمللی و قواعد فقهی، این مسئله مشروعیت دارد یا خیر و در چه قالبی قابل پیگیری است.
حجتالاسلام گرامیپور گفت: قرار است مراسم اختتامیه این همایش روز پنجشنبه اول مرداد با حضور جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه در تهران برگزار شود.