به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، فتاح محمدی در نشست رسانه مجازی افزود: بسیاری از موضوعاتی که امروز در فضای رسانه‌ای مطرح می‌شود، نیازمند پاسخ کارشناسی و روشنگری است چراکه اگر ما در حوزه تبیین فعال نباشیم دیگران روایت خود را به جامعه ارائه خواهند کرد.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شبهه، تحریف واقعیت‌ها و ارائه روایت‌های نادرست، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی وظیفه ما تبیین صحیح و منطقی مسائل برای جامعه است.

محمدی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در این مسیرافزود: رسانه‌ها باید برای پاسخ به شبهات، تقویت امید اجتماعی و تبیین واقعیت‌ها برنامه داشته باشند و صرفاً به انتقال خبر اکتفا نکنند.

محمدی بر ضرورت مشارکت همه فعالان فضای مجازی استان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت همه افراد فعال در این حوزه، چه در مجموعه‌های اداری و چه در میان فعالان حقیقی و مردمی استفاده کنیم و با آموزش، همکاری و برنامه‌ریزی کاربردی، مسیر درست بهره‌گیری از فضای مجازی را فراهم کنیم.

در این کارگروه برخی از فعالان مجازی و رسانه‌ها به بیان مطالب خود پرداختند.