حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در بازدید از مراکز توانبخشی قزوین، از مسئولان و خیران خواست برای رفع کمبود‌های زیرساختی بهزیستی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، عزم همگانی به‌کار گیرند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری در بازدید میدانی از مرکز توانبخشی بهزیستی استان قزوین، ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان این مجموعه گفت: «خدمات بهزیستی به اقشار آسیب‌پذیر، بسیار ارزشمند است و اجر این اقدامات در پیشگاه الهی محفوظ است. علیرغم تمام چالش‌های موجود، شاهد تلاش‌های خالصانه و قابل‌تقدیر کارکنان این مجموعه هستیم و پیگیری و حل این مسائل، وظیفه ذاتی ما و سایر مسئولان است.»

توسعه زیرساخت‌ها؛ اولویت اصلی بهزیستی قزوین

در ادامه این بازدید، زهره غلامرضایی، مدیرکل بهزیستی استان قزوین، با تشریح وضعیت موجود اظهار داشت: «در حال حاضر ۶۵ مرکز مراقبت از معلولان در استان فعال است که از این تعداد، ۲۵ مرکز به صورت شبانه‌روزی به جامعه هدف خدمت‌رسانی می‌کنند.»

غلامرضایی «کمبود زیرساخت‌ها» را یکی از چالش‌های اساسی بهزیستی استان دانست و افزود: «توسعه مراکز توانبخشی از نیازهای ضروری استان است. در همین راستا، برنامه‌ریزی برای احداث مراکز جدید در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه اداره‌کل راه و شهرسازی برای واگذاری زمین اعلام آمادگی کرده است که این تعامل می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات زیرساختی باشد.»

ثبت ۹ هزار تماس با اورژانس اجتماعی در سال جاری

مدیرکل بهزیستی استان قزوین همچنین با اشاره به عملکرد اورژانس اجتماعی خاطرنشان کرد: «این بخش به عنوان خط مقدم مداخله در آسیب‌های اجتماعی، نقش مهمی ایفا می‌کند؛ به طوری که در سال جاری تاکنون بیش از ۹ هزار تماس با مرکز اورژانس اجتماعی (۱۲۳) به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده اعتماد مردم و ضرورت تقویت این بخش است.»

در پایان این بازدید، نماینده ولی‌فقیه در استان بار دیگر بر ضرورت ایجاد یک جریان همگانی برای حمایت از جامعه هدف بهزیستی تأکید کرده و خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت خیران برای بهبود وضعیت مراکز توانبخشی شد.



