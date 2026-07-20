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فرماندار ملارد در جلسه بررسی وضعیت آب و برق این شهرستان، با اشاره به افت منابع آب زیرزمینی، بر مدیریت صحیح منابع و برخورد قاطع با متخلفان حوزه آب و برق تأکید کرد. در این جلسه همچنین از بهرهبرداری از حلقه چاه جدید در شهرک امید طی ۱۰ روز آینده خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید اصغر تقوی در جلسه بررسی وضعیت آب و برق این شهرستان که با حضور حسین نوری، مدیرعامل آبهای غرب استان تهران، جاویدی، قائممقام و معاون بهرهبرداری شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، بخشداران، شهرداران و روسای دستگاههای خدماترسان برگزار شد، بر استفاده از همه ظرفیتها برای تامین پایدار آب شرب شهروندان تاکید کرد.
وی با اشاره به کاهش بارندگی در سالهای اخیر و افت سطح آبهای زیرزمینی اظهار کرد: در شرایط کنونی، تنها راه تامین آب شرب شهرستان ملارد، استفاده از چاههاست و لازم است تمامی دستگاههای اجرایی با مدیریت صحیح منابع، از بروز تنش آبی جلوگیری کنند.
تقوی با تاکید بر نقش دهیاران در مدیریت مصرف و صیانت از منابع آب و برق، آنان را مکلف به همکاری در اجرای برنامههای نظارتی و پیشگیرانه دانست.
فرماندار ملارد همچنین هشدار داد: با متخلفان حوزه آب و برق، اعم از اداری و غیراداری، بدون هیچگونه اغماض برخورد خواهد شد و حفظ حقوق مردم، خط قرمز مدیریت شهرستان است.
وی با اشاره به اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای برخورد با متخلفان افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی، با هرگونه تخلف در حوزه آب و برق بهصورت قاطع و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد.
بنابر این گزارش فرماندار ملارد از مردم بابت قطعی های آب و برق عذرخواهی کرد و اظهار کرد: با اجرای طرح های در دست اقدام قطعی ها کمتر خواهد شد.
نوری مدیرعامل آبفای غرب استان تهران هم در این جلسه از ورود یک حلقه چاه جدید در شهرک امید (مسکن مهر) به مدار بهرهبرداری طی ۱۰ روز آینده خبر داد و گفت: با بهرهبرداری از این چاه، ظرفیت تامین آب و پایداری شبکه آبرسانی در شهرک امید افزایش خواهد یافت.
رئیس آب و فاضلاب شهرستان ملارد هم گفت: شهر ملارد با جمعیتی بیش از ۴۰۰ هزار نفر، از طریق ۶۰ حلقه چاه و با ظرفیت تولید یک هزار و ۱۰۰ لیتر بر ثانیه تامین آب میشود.
مهدی زماندار در جلسه بررسی وضعیت آب و برق شهرستان ملارد با اشاره به کاهش تراز منابع آب زیرزمینی در پی تداوم خشکسالی، اظهار کرد: با احداث چاههای جدید، امکان تامین آب به مدت ۲۰ ساعت در شبانهروز فراهم شده و چهار ساعت باقیمانده برای افت فشار شبکه و پر شدن مخازن در ساعات شب اختصاص یافته است تا کمترین اختلال برای شهروندان ایجاد شود.
وی افزود: توسعه منابع تامین آب و مدیریت شبکه آبرسانی با هدف حفظ پایداری خدمات و پاسخگویی به نیاز جمعیت شهرستان در دستور کار قرار دارد.
گفتنی است به دنبال برخی قطعی ها و نارضایتی های ایجاد شده ، این جلسه صبح امروز در دفتر فرماندار ملارد برگزار و آخرین وضعیت تامین آب و برق، خاموشیها و قطعیهای احتمالی و راهکارهای ارتقای پایداری خدماترسانی به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.