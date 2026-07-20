در نخستین برنامه، واحد مسکونی یکی از مددجویان بهزیستی در روستای دیوزند به بهره‌برداری رسیدواحدی که با مشارکت بهزیستی، تسهیلات روستایی و آورده مددجو احداث شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، افتتاح این واحد، بخشی از برنامه‌های بهزیستی برای تأمین مسکن و توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش به شمار می‌رود.

در ادامه برنامه‌های این هفته، مرکز نگهداری «خانه کوچک آراما» نیز فعالیت خود را آغاز کرد؛ مرکزی ویژه دختران بالای ۱۴ سال دارای معلولیت ذهنی خفیف آموزش‌پذیر.

این مرکز با ظرفیت پذیرش ۱۰ نفر، خدمات نگهداری، مراقبتی و توان‌بخشی را به افراد دارای معلولیت ارائه می‌کند.

بهره‌برداری از این دو طرح، گامی در مسیر توسعه خدمات تخصصی بهزیستی، افزایش دسترسی جامعه هدف به خدمات توان‌بخشی و ارتقای کیفیت زندگی مددجویان در شهرستان قروه است.