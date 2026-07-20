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معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیرنیرو دقایقی پیش وارد اهواز شدند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر قائم پناه و عباس علی آبادی، معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو عصر امروز ۲۹ تیر ماه از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد.
معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو با هدف بررسی میدانی آخرین وضعیت مناطق آسیب دیده در حملات اخیر، روند بازسازی واحدهای خسارت دیده در جنگ تحمیلی سوم به استان و زیر ساخت های انرژی سفر کردهاند.
همچنین اوایل هفته جاری فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت نیز به استان خوزستان سفر کرده بود .