سفر معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیرنیرو به خوزستان

سفر معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیرنیرو به خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جعفر قائم پناه و عباس علی آبادی، معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو عصر امروز ۲۹ تیر ماه از طریق فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز وارد استان خوزستان شد.

معاون اجرایی رئیس جمهور و وزیر نیرو با هدف بررسی میدانی آخرین وضعیت مناطق آسیب دیده در حملات اخیر، روند بازسازی واحد‌های خسارت دیده در جنگ تحمیلی سوم به استان و زیر ساخت های انرژی سفر کرده‌اند.

همچنین اوایل هفته جاری فاطمه مهاجرانی ، سخنگوی دولت نیز به استان خوزستان سفر کرده بود .