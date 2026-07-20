به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهرام ملایی‌هزاروندی اظهار کرد: چهارمین دوره مسابقات ملی مهارت نوجوانان ایران از ۲۷ تا ۲۹ تیرماه به میزبانی استان گلستان و با حضور ۸۲ نوجوان از سراسر کشور در ۵ رشته مهارتی برگزار شد که «امیرعباس خلفی» از استان خوزستان موفق به کسب مدال طلای رشته فناوری‌های وب شد.

وی افزود: تیم خوزستان با ۴ نماینده شامل کیان حاتمی‌کیا، مبین نوری‌نژاد صوفی و آذین ماکنالی در رشته توسعه نرم‌افزار و امیرعباس خلفی در رشته فناوری‌های وب، به سرپرستی حسن هژبری، دبیر مسابقات ملی مهارت اداره‌کل آموزش فنی‌وحرفه‌ای خوزستان، در این رقابت‌ها حضور یافت.