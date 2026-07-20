به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ از ابتدای فصل برداشت تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار تن گندم به مراکز خرید تحویل داده شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان با بیان اینکه خرید گندم از کشاورزان در ۳۰ مرکز استان در حال انجام است، گفت: هشت هزار کشاورز در قالب بیش از ۱۷ هزارمحموله، محصول گندم خود را تحویل مراکز خرید دادند که خرید تضمینی از ۱۰۰ هزار تن گذشت.

غلامرضا ملکی با اشاره به اینکه خرید گندم از گندمکاران تا پایان شهریورماه ادامه دارد، افزود: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران پرداخت شده است.

او با توجه به اینکه پرداخت وجه کشاورزان براساس تاریخ تحویل گندم به مراکز خرید انجام می‌شود، از کشاورزان خواست پس از برداشت محصول، با اطلاعات کامل به مراکز خرید مراجعه و گندم خود را تحویل دهند تا لیست پرداختی‌ها سریعتر به بانک ارسال و در سطح پرداختی قرار گیرد.