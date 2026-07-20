به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ فتح الله نصریان گفت: برخی از رانندگان با هدف فرار از قانون، دوربین‌های ثبت تخلف و اعمال جریمه، اقدام به مخدوش کردن یا پوشاندن پلاک وسیله نقلیه خود می‌کنند که این اقدام جرم است و ضمن توقیف خودرو، برابر ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، راننده متخلف به حبس ۶ ماه تا ۱ سال محکوم می‌شود.

وی بابیان اینکه بسیاری از جرائم و ناهنجاری‌های ترافیکی و اجتماعی با سوء استفاده از خودرو‌هایی که پلاک شان مخدوش است، انجام می‌شود، افزود: براین اساس پلیس راهور، با افراد متخلف با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.