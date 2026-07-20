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اداره کل هواشناسی خوزستان درباره وزش بادهای متوسط تا نسبتا شدید و همراه با تندبادهای لحظهای، هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان، از اواسط وقت فردا، سه شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ از مناطق غربی و جنوب غربی استان شاهد وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندبادهای لحظهای خواهیم بود.
این پدیده که تا اواخر وقت همان روز در استان ماندگار است، سبب برخاستن گردوخاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعدازظهر خواهد شد.
احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی و احتمال افزایش غلظت آلایندهها و گردوخاک دور از انتظار نیست.
توصیه میشود؛ اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی و اجتناب از تردد غیر ضروری کودکان و سالمندان در دستور کار قرار گیرد.