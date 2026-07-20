شرکت ملی پست اعلام کرد: با پایان قرارداد همکاری با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ابتدای امسال، توزیع اسناد و مرسولات این سازمان به بخش خصوصی واگذار شده و پیگیری این مرسولات از طریق مبادی معرفی‌شده از سوی سازمان ثبت اسناد انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با پایان یافتن قرارداد همکاری این شرکت با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال ۱۴۰۴، از ابتدای سال جاری خدمات قبول، حمل و توزیع اسناد و مرسولات صادرشده از سوی این سازمان توسط شرکت ملی پست ارائه نمی‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، مسئولیت قبول، حمل، توزیع، رهگیری، پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌ها و شکایات مربوط به این مرسولات، به بخش خصوصی واگذار شده است و شرکت ملی پست در این زمینه هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.

شرکت ملی پست از شهروندان خواسته است برای پیگیری وضعیت اسناد و مرسولات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صرفاً از طریق مبادی و مسیر‌های معرفی‌شده از سوی این سازمان اقدام کنند.