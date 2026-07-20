معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: پیوند رهبر شهید با کانون پرورش فکری و تأثیری که ایشان بر این مجموعه داشته‌اند، در تاریخ قابل فراموشی نیست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید گفت: پیوند رهبر شهید با کانون پرورش فکری و تأثیری که ایشان بر این مجموعه داشته‌اند، در تاریخ قابل فراموشی نیست. ایشان هم به کانون علاقه‌مند بودند، هم دغدغه آن را داشتند، هم پی‌گیر مسائل آن بودند و هم نقشی جدی در حفظ کانون پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند. نام رهبر شهید و شهید بهشتی برای همه علاقه‌مندان حوزه کودک و نوجوان روشن و در تاریخ کانون ثبت شده است و این از افتخار‌های کانون پرورش فکری است که رهبر یک جامعه به حوزه کودک و نوجوان و جریان تعلیم و تربیت چنین توجهی داشته باشد.

فرهاد فلاح افزود: بزرگ‌ترین نقش رهبر شهید این بود که کمک کردند کانون نه تنها باقی بماند، بلکه به رشد و بالندگی برسد. بسیاری از مراکز کانون در سراسر کشور و ظرفیت‌هایی که امروز ایجاد شده است، با دستور ایشان و در قالب مصوبه‌های سفر‌های استانی شکل گرفته است. این موضوع نشان می‌دهد که رهبر شهید در سفر‌های خود، حوزه کودک و نوجوان را فراموش نمی‌کردند و ایجاد مراکز و ظرفیت‌های پایدار برای این حوزه را در دستور کار قرار می‌دادند. این موضوع باید در تاریخ کانون ثبت و همواره یادآوری شود.

او با اشاره به نگاه رهبر شهید به تعلیم و تربیت اظهار کرد: معماری فکری ایشان در حوزه تعلیم و تربیت و تربیت کودکان و نوجوانان، نگاه یک سیاست‌گذار فرهنگی برجسته بود. ایشان همواره درباره کودک و نوجوان، علم، فناوری، نسل آینده و تربیت دغدغه داشتند و این دغدغه در سخنان، سیاست‌ها و بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به روشنی دیده می‌شود. حتی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ فرمانی هشت ماده‌ای درباره حوزه تربیت صادر کرده بودند که هنوز منتشر نشده است.

معاون فرهنگی کانون افزود: رهبر شهید در پاس‌داشت زبان و ادبیات فارسی نیز نقشی برجسته داشتند. ایشان هم نسبت به زبان فارسی و هم نسبت به شاعران و فعالان این حوزه توجه ویژه‌ای داشتند و حتی درباره برخی شاعران و نویسندگان شخصاً سفارش می‌کردند که از آنان حمایت شود. نگاه ایشان این بود که ایران باید در حوزه علم و فناوری به جایگاهی برسد که دیگران برای بهره‌گیری از دانش، ناچار به یادگیری زبان فارسی باشند.

وی یکی از ویژگی‌های برجسته رهبر شهید را نقش تربیتی ایشان دانست و گفت: ممکن است کسی معلم یا متخصص خوبی باشد، اما الزاماً مربی خوبی نباشد. مربی کسی است که کار تربیتی انجام می‌دهد و انسان را در مسیر رشد هدایت می‌کند. رهبر شهید در کنار همه مسئولیت‌های خود، چنین نقشی را ایفا می‌کردند. ایشان هیچ‌گاه نمی‌گفتند وقت ندارند و در همه عرصه‌ها، از خانواده تا جامعه، برای تربیت انسان‌ها وقت می‌گذاشتند.

فلاح در پایان اظهار کرد: هنوز فرصت کافی برای شناخت ابعاد مختلف شخصیت فرهنگی و تربیتی رهبر شهید فراهم نشده است. برای کانون پرورش فکری نیز ۲۶ راهبرد از سوی ایشان ترسیم شده که می‌تواند مبنای فعالیت‌های کانون در حوزه تربیت، فرهنگ، هنر و ادبیات باشد و امیدواریم این نگاه در همه فرایند‌های کانون دنبال شود.

در آیین پایانی بزرگداشت امام مجاهد شهید سرود «باید برخاست» اجرا شد و مریم علایی شاعر و کارشناس ادبی کانون پرورش فکری به شعرخوانی پرداخت. اجرای قصه‌نمایشی از صادق کیانی‌مقدم و مداحی اهل بیت (ع) از دیگر بخش‌های این آیین بود.