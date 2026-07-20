فرمانده انتظامی اسکو از دستگیری سارق حرفه‌ای باتری خودرو‌های سنگین و کشف مقادیر قابل توجهی از اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ حسین مسعودی گفت: متهم در یک سال اخیر با سوءاستفاده از بی توجهی رانندگان، اقدام به سرقت باتری خودرو‌های سنگین و همچنین محتویات داخل خودرو‌ها در شهر‌های تبریز، اسکو، ایلخچی، سهند، خسروشهر و سردرود می‌کرد.

وی افزود: با اقدامات فنی، مخفیگاه سارق شناسایی و با هماهنگی قضائی دستگیر شد. همچنین محل دپوی اموال مسروقه در تبریز مورد بازرسی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو خاطرنشان کرد: از انبار اموال مسروقه این سارق تعداد ۳۵ عدد باتری خودرو‌های سنگین و تعدادی لوازم و تجهیزات داخل خودرو کشف و ضبط شد.

سرهنگ مسعودی ارزش ریالی اموال کشف شده را حدود ۲ میلیارد تومان برآورد کرد و از رانندگان و مالباختگانی که در سال اخیر در شهر‌های مذکور از خودروی آنها سرقت شده است خواست برای شناسایی و دریافت اموال خود به کلانتری یا پلیس آگاهی شهرستان اسکو مراجعه کنند.

وی افزود: در این رابطه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم، به مرجع قضائی معرفی شد.