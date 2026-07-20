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فرماندار میبد با تأکید بر ضرورت اهلیتسنجی متقاضیان سرمایهگذاری گفت: طرحهایی که از توجیه اقتصادی و عملیاتی برخوردار نیستند، نباید بهانهای برای واگذاری و تصاحب اراضی دولتی باشند و این اراضی را در وضعیت بلاتکلیف قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در نشست اهلیتسنجی متقاضیان اجرای طرحهای دامداری، پرورش طیور و مجتمع خدماتی ـ رفاهی، چند طرح سرمایهگذاری در شهرستان میبد مورد بررسی قرار گرفت.
سید مهدی طباطبائی فرماندار میبد، با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق توان اجرایی و اقتصادی متقاضیان اظهار کرد: طرحهایی که بدون توجیه اقتصادی و عملیاتی هستند، نباید اراضی دولتی را تصاحب کرده و برای مدت طولانی در بلاتکلیفی نگه دارند.
وی با اشاره به اهمیت رعایت ملاحظات زیستمحیطی در اجرای طرحها افزود: تمامی طرحهای سرمایهگذاری باید ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی، الزامات و ضوابط زیستمحیطی را نیز رعایت کنند.
فرماندار میبد همچنین گفت: طرحهایی مانند پرورش دام سبک و شترمرغ، پس از جانمایی و واگذاری زمین، باید با تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق و گاز از سوی دستگاههای خدماترسان، هرچه سریعتر وارد چرخه تولید شوند.
طباطبائی تصریح کرد: تسریع در تأمین زیرساختها و نظارت بر روند اجرای طرحها، زمینه بهرهبرداری بهموقع از ظرفیتهای سرمایهگذاری و جلوگیری از راکد ماندن اراضی دولتی را فراهم میکند.