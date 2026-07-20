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رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشتآزادگان استان خوزستان از شناسایی و دستگیری صیادان غیر مجاز ماهی، همچنین کشف و ضبط ادوات صید ممنوعه آنها در شهر سوسنگرد از توابع این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علیسجاد جلالی اظهار داشت: به منظور پیشگیری از تخلفات زیست محیطی و برخورد با ماهیگیران برقی در انهار و رودخانههای شهرستان دشتآزادگان، تعدادی صیاد غیر مجاز که از ادوات ممنوعه برای صید آبزیان استفاده میکردند، شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: با همکاری نیروی انتظامی شهرستان (کلانتری ۱۱) و طی یک کار ترکیبی و هماهنگیهای عملیاتی و اطلاعاتی دقیق، بعد از شناسایی و تعقیب، توقیف خودروی متخلفین در ابتدای شهر سوسنگرد انجام گرفت.
جلالی ادامه داد: در این عملیات، یک دستگاه مولد برق بنزینی، دو دستگاه الکتروشوکر، یک دستگاه موتور قایق به همراه ۱۰۲ قطعه ماهی صیدشده از نوع شیربت، شلج و شوچی کشف و ضبط گردید و متخلفان با دستور قاضی بازداشت شده و خودروی آنها در پارکینگ نیروی انتظامی توقیف شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست دشت آزادگان تأکید کرد: صیادان غیر مجاز با استفاده از الکتروشوک به شیوهای مخرب و غیر قانونی اقدام به صید ماهی میکنند؛ این روش با ایجاد شوک الکتریکی در آب، باعث بیهوشی یا مرگ ماهیان و دیگر موجودات آبزی میشود و علاوه بر نابودی ذخایر آبزیان، به اکوسیستم رودخانه آسیب جدی وارد میکند، بنابراین یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در این زمینه برخوردی قاطع خواهد داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیر مجاز، موضوع را از طریق راههای ارتباطی به نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست، یا از طریق شماره تلفن ۱۵۴۰ گزارش دهند.