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رالی اتومبیل رانی استونی - نهمین مرحله از رقابت های فصل قهرمانی جهان ۲۰۲۶ با قهرمانی سامی پایاری از فنلاند به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابتهای قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه میدهند. رده بندی کلی و پایانی رالی استونی که به مسافت کلی ۳۰۱.۸۰ کیلومتر و در ۱۸ مرحله ویژه در جادههای سنگی در منطقه حومه شهر تارتو برگزار شد، در پایان ۱۸ مرحله ویژه به این شرح است:
۱- سامی پایاری از فنلاند - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۳۱:۱۶:۰۵ ساعت (قهرمان)
۲-اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۹:۰۵ ثانیه اختلاف
۳-آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۳:۰۸ ثانیه اختلاف
۴-تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۵۹:۰۷ ثانیه اختلاف
۵- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۳۲:۰۹ دقیقه اختلاف
۶- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲:۰۱:۰۰ دقیقه اختلاف
- در این رقابت کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن و اتومبیل تویوتا یاریس غایب بود.
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* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس نهمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:
- انفرادی:
۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۷۷ امتیاز
۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۵۲،
۳- سامی پایاری از فنلاند ۱۴۴،
۴- سباستین اوژیه از فرانسه ۱۳۹،
۵- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۳۰،
۵- آدرین فورمو از فرانسه ۱۱۱
- تیمی:
۱- تویوتا گازو ژاپن ۴۶۴ امتیاز
۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۳۰۸،
۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۵۷