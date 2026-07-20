به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دوره از رقابت‌های قهرمانی جهان ۱۲ راننده در قالب ۴ تیم در ۱۴ رقابت مسابقه می‌دهند. رده بندی کلی و پایانی رالی استونی که به مسافت کلی ۳۰۱.۸۰ کیلومتر و در ۱۸ مرحله ویژه در جاده‌های سنگی در منطقه حومه شهر تارتو برگزار شد، در پایان ۱۸ مرحله ویژه به این شرح است:

۱- سامی پایاری از فنلاند - اتومبیل تویوتا یاریس ۲:۳۱:۱۶:۰۵ ساعت (قهرمان)

۲-اولیور سولبرگ از سوئد - تویوتا یاریس ۱۹:۰۵ ثانیه اختلاف

۳-آدرین فورمو از فرانسه - هیوندای آی ۲۰، ۵۳:۰۸ ثانیه اختلاف

۴-تیری نوویل از بلژیک - هیوندای آی ۲۰، ۵۹:۰۷ ثانیه اختلاف

۵- سباستین اوژیه از فرانسه - تویوتا یاریس ۱:۳۲:۰۹ دقیقه اختلاف

۶- الفین اوانز از انگلیس - تویوتا یاریس ۲:۰۱:۰۰ دقیقه اختلاف

- در این رقابت کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن و اتومبیل تویوتا یاریس غایب بود.

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* رده بندی کلی رالی قهرمانی جهان پس نهمین مرحله از ۱۴ مرحله فصل:

- انفرادی:

۱- الفین اوانز از انگلیس ۱۷۷ امتیاز

۲- کاتسوتا تاکاموتو از ژاپن ۱۵۲،

۳- سامی پایاری از فنلاند ۱۴۴،

۴- سباستین اوژیه از فرانسه ۱۳۹،

۵- اولیور سولبرگ از سوئد ۱۳۰،

۵- آدرین فورمو از فرانسه ۱۱۱

- تیمی:

۱- تویوتا گازو ژاپن ۴۶۴ امتیاز

۲- هیوندای شل موبیس کره جنوبی ۳۰۸،

۳- تویوتا گازو دو ژاپن ۱۵۷