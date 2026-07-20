مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان از تدوین و اجرای آزمایشی طرح «کتاب مکمل آمادگی زبانی» برای دانش‌آموزان دوزبانه پایه اول ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر علی‌فر در نشست کارگروه بررسی طرح دوزبانه با تاکید بر لزوم رفع چالش‌های یادگیری نوآموزان در محل این اداره کل بیان کرد: بسیاری از دانش‌آموزان هنگام ورود به پایه اول، همزمان با یادگیری سواد خواندن و نوشتن، باید زبان فارسی را نیز بیاموزند که این امر فرآیند آموزش را با چالش مواجه می‌کند.

وی افزود: عدم آشنایی کافی با زبان فارسی، موجب می‌شود بخشی از زمان آموزشی صرف «زبان‌آموزی» شود و تحقق اهداف برنامه درسی با تاخیر همراه باشد، به همین منظور، معاونت آموزش ابتدایی استان با بهره‌گیری از تجارب معلمان خبره کتاب «مکمل آمادگی زبانی» را به‌عنوان پلی میان زبان مادری و زبان فارسی طراحی کرده است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با بیان اینکه این کتاب جایگزین کتاب درسی فارسی نیست، گفت: این بسته آموزشی در قالب یک دوره ۶ هفته‌ای در (۴۰ جلسه) به‌صورت تلفیقی با برنامه رسمی مدارس اجرا می‌شود تا دانش‌آموزان با اعتمادبه‌نفس و اضطراب کمتر، وارد فرآیند یادگیری رسمی شوند.

علی‌فر در تشریح الگوی آموزشی این کتاب بیان داشت: محتوای این بسته بر پایه الگوی پنج مرحله‌ای شامل «دیدن و شنیدن»، «دیدن، شنیدن و انجام دادن»، «تکرار جمعی»، «تعامل با همسال» و «پاسخ مستقل» تدوین شده تا مشارکت فعال دانش‌آموز و یادگیری تدریجی بدون فشار روانی حاصل شود.

وی افزود: استفاده از فعالیت‌های تصویری، بازی‌های آموزشی، داستان و فایل‌های چندرسانه‌ای از دیگر ویژگی‌های این محتواست که به‌طور کامل توسط کارشناسان و معلمان بومی خوزستان تالیف شده و به‌صورت رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار خواهد گرفت.

علی‌فر با اشاره به اجرای آزمایشی این طرح در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: این کتاب در ۲ شهرستان استان به‌صورت پایلوت اجرا خواهد شد و پس از ارزیابی نتایج و اصلاحات احتمالی، مقدمات گسترش آن در سایر مناطق استان فراهم می‌شود.

مدیرکل آموزش‌وپرورش خوزستان با تاکید بر اهمیت توسعه آموزش‌های پیش‌دبستانی ادامه داد: رایگان‌سازی دوره پیش‌دبستانی برای کودکان خوزستانی از مطالبات جدی آموزش‌وپرورش استان است و در تلاش هستیم با بهره‌گیری از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، منابع لازم را برای تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت یادگیری در استان تامین کنیم.

معاون آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش خوزستان پیش از این در خصوص اجرای طرح حامی در استان گفت: ۳۸۲ پایگاه آموزشی حضوری در استان مجری طرح حامی هستند و این پایگاه‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت آموزگاران، خدمات آموزشی هدفمند را به دانش‌آموزان لازم‌التوجه ارائه می‌کنند.

استان خوزستان به واسطه داشتن شهروندان عرب دانش آموزان دوزبانه دارد که در مواردی به دلیل عدم آشنایی با زبان فارسی امکان ادامه تحصیل را ندارند.