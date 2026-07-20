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آتشسوزی بازارچه میدان اصلی شهر تنکابن با تلاش آتش نشانان مهار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، آتشسوزی بازارچه میدان اصلی شهر تنکابن با تلاش آتش نشانان مهار شد.
در پی وقوع آتشسوزی گسترده ظهر امروز دوشنبه ۲۹ تیرماه در بازارچه مجاورت شهرداری تنکابن، محدوده میدان اصلی و حضور سریع تیمهای امدادی برای مهار آتش از تنکابن و شهرهای اطراف، آتش مهار شد.
بررسیهای اولیه حاکی از آن است که منشأ احتمالی آتشسوزی اتصال برق بوده که در ادامه موجب سرایت حریق به مغازههای مجاور شده است که در این حادثه پانزده مغازه دچار حریق شد و بخشی از واحد بایگانی شهرداری که در مجاورت این مغازهها بود دچار حریق شد.
با توجه به گستردگی حادثه و بهمنظور جلوگیری از گسترش آتش به سایر واحدهای تجاری، ضمن مدیریت صحنه عملیات از آتشنشانی شهرهای همجوار شامل نشتارود، کتالم ، شیرود و خرم آباد درخواست همکاری شد و خودروها و نیروهای اعزامی این شهرها نیز در محل حاضر شده و در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند و بعد از گذشت دو ساعت عملیات اطفای حریق انجام شد.
در این آتش سوزی حدود ۱۰ باب مغازه دچار آتش سوزی و خسارت شدند.