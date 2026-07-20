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اداره کل آموزش و پرورش استان کهکیلویه و بویراحمد، ۳۵۰ پایگاه برای برگزاری ویژه برنامههای غنی سازی اوقات فراغت تجهیز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، معاون آموزش و پرورش استان گفت: این طرح با همکاری سازمانها و دستگاههای دیگر و در فضاهای ورزشی، آموزشی و مذهبی اجرا میشود.
دبیقی افزود: در این پایگاها یازده ویژه برنامه آموزش داده میشود.
وی گفت: پیش بینی میشود ۲۵ هزار نفر از مجموع ۱۷۰ هزار دانش آموز استان در این طرح شرکت کنند.
دانش آموزان علاقمند به شرکت در برنامههای غنی سازی اوقات فراغت، میتوانند در سامانه مای مدیو نام نویسی کنند.