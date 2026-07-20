به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در حاشیه دهمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی و هفتمین جایزه ملی انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، از پیشرفت همزمان پروژه‌های خورشیدی و بادی کشور خبر داد و تأکید کرد: تلاش بیشتری در این حوزه صورت گرفت و خوشبختانه در هفت تا هشت ماه گذشته، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان اقدامات خوبی انجام شد.

طرز طلب با بیان اینکه هدف ما ایجاد حرکتی برای تشویق سرمایه‌گذاران به ورود بیشتر به حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر است افزود: ظرفیت سرمایه‌گذاری بسیار خوبی از محل منابع خورشیدی وجود دارد و تاکنون از محل این منابع، برنامه‌هایی برای اجرای حدود هشت هزار مگاوات نیروگاه در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: در یک دوره، ایران از نظر افزایش ظرفیت در جایگاه سوم جهان قرار گرفت که عدد کمی نیست و با وجود همه مشکلات، این اتفاق رقم خورد، هرچند همچنان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

طرز طلب گفت: اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات است و از ابتدای سال تاکنون حدود هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. برنامه‌های در حال اجرا به‌صورت مستمر رصد و کنترل می‌شوند تا با پیگیری دقیق، پروژه‌ها به نتیجه برسند و امیدواریم با همکاری همه بخش‌ها بتوانیم به اهداف تعیین‌شده دست پیدا کنیم.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه انرژی بادی افزود: در کنار توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، توجه ویژه‌ای به توسعه نیروگاه‌های بادی نیز صورت گرفته و طی هشت ماه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در این بخش حاصل شده است.

معاون وزیر نیرو افزود: ایران پس از چین و هند، سومین کشور پیشگام آسیا در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به شمار می‌رود و با وجود چالش‌های موجود، برنامه‌های توسعه این بخش با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: ساتبا مصمم است اهداف تعیین‌شده تا پایان سال را محقق کند و در همین راستا دو برنامه کلان را به‌طور همزمان پیش می‌برد؛ نخست، احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس در بخش‌های خانگی، اداری و تجاری و دوم، ایجاد ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی در قالب مزارع بزرگ تجدیدپذیر که با رفع موانع مالی و تأمین منابع مورد نیاز، وارد مرحله اجرا و بهره‌برداری خواهند شد.

معاون وزیر نیرو در پایان با تأکید بر تنوع‌بخشی به سبد تولید برق کشور خاطرنشان کرد: توسعه همزمان نیروگاه‌های خورشیدی و بادی، علاوه بر افزایش امنیت انرژی، نقش مهمی در تأمین پایدار برق، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و تحقق اهداف کلان توسعه انرژی‌های پاک در کشور خواهد داشت.

طرزطلب افزود: این ۲ بسته سرمایه‌گذاری به‌طور دقیق طراحی و به مقامات کشور ارائه شده است و هدف آن، افزایش تاب‌آوری شبکه برق و توسعه پایدار ظرفیت تولید از منابع تجدیدپذیر است.

مدیرعامل ساتبا از راه‌اندازی نخستین صندوق پروژه بزرگ کشور در حوزه انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: برای این طرح مجوز دریافت شد و این صندوق در ۱۰۸ ساختگاه و ظرفیت ۵۰۰ مگاوات تعریف شده است که میانگین پیشرفت آن بیش از ۶۵ درصد است و بخشی از واحد‌های آن نیز به شبکه برق متصل شده‌اند.

طرز طلب تاکید کرد: این صندوق می‌تواند فرصتی برای جذب سرمایه‌های خرد و همچنین مشارکت صنایع و اشخاص حقوقی باشد تا از ظرفیت‌های قانونی مربوط به ماده ۱۶ نیز بهره‌مند شوند.

طرزطلب ازبرنامه‌های جدید ساتبا در حوزه برق انشعابی و هوشمندسازی خبر داد و گفت زیرساخت‌های لازم برای این بخش‌ها در حال آماده‌سازی است و امید می‌رود این اقدام‌ها تا پایان مردادماه عملیاتی شود.

وی با قدردانی از فعالان حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله فعالان انرژی خورشیدی، بادی، زمین‌گرمایی و نیروگاه‌های کوچک، تاکید کرد: تمام این دستاورد‌ها با اتکا به بخش خصوصی محقق شده و مسیر توسعه این صنعت نیز همچنان بر همین پایه ادامه خواهد یافت.