مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: در قانون بودجه سال جاری، ۱۴ دستگاه اجرایی استان به عنوان دستگاه‌های وصول کننده درآمد عمومی و حقوق دولتی شناخته شدند که در ۳ ماهه نخست سالجاری حدود ۵ همت درآمد عمومی و حدود ۲ همت حقوق دولتی وصول شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد دهقان منشادی افزود: در قانون بودجه سال جاری، ۱۴ دستگاه اجرایی استان به عنوان دستگاه‌های وصول کننده درآمد عمومی و حقوق دولتی شناخته شدند که در ۳ ماهه نخست سالجاری حدود ۵ همت درآمد عمومی و حدود ۲ همت حقوق دولتی وصول شده است.

وی افزود: این دستگاه‌ها شامل اداره کل امور مالیاتی، فرماندهی انتظامی، صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، ثبت اسناد، استانداری، استاندارد، پزشکی قانونی، میراث فرهنگی، محیط زیست، بهزیستی و فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشند که بر اساس تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۵ دارای پیش بینی درآمدی هستند.

دبیر ستاد درآمد استان یزد، درآمد مصوب ردیف‌های درآمدی استان یزد طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۵ را حدود ۵۲ همت و مصوب حقوق دولتی استان یزد را ۸ همت اعلام کرد و گفت: در سه ماهه نخست سال جاری درآمد عمومی استان یزد با ۶۲ درصد عدم تحقق همراه بوده؛ اما نسبت به مدت مشابه سال قبل نیز حدود ۹ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد در تشریح برنامه‌های ستاد درآمد و تجهیز منابع استان یزد، اضافه کرد: برنامه این ستاد، استفاده از ظرفیت‌های مغفول درآمدی موجود در استان یزد از طریق مبارزه با فرار مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها و معوقات مالیاتی، استفاده از ابزار‌های هوشمندسازی مالی و عملکردی برای تطابق درآمد‌های استان یزد با واقعیت‌های اقتصاد‌ی استان برای جذب حداکثری اعتبارات می‌باشد.