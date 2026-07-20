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مسئولان سروستان ضمن بازدید از مرکز شبانه روزی توانبخشی امید، طرح های مسکن مددجویی را افتتاح کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،به نقل قول از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سروستان، همزمان با هفته بهزیستی، تعدادی از مسئولان این شهرستان با حضور در مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی امید در جریان روند ارائه خدمات به توانخواهان قرار گرفتند.
همچنین طرح مسکن شهری ویژه خانوادههای دارای ۲ عضو معلول در راستای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و کاهش دغدغههای معیشتی جامعه هدف بهزیستی به بهره برداری رسید.
شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.