به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز فارس،به نقل قول از روابط عمومی فرمانداری شهرستان سروستان، همزمان با هفته بهزیستی، تعدادی از مسئولان این شهرستان با حضور در مرکز شبانه روزی توانبخشی و نگهداری معلولان ذهنی امید در جریان روند ارائه خدمات به توانخواهان قرار گرفتند.

همچنین طرح مسکن شهری ویژه خانواده‌های دارای ۲ عضو معلول در راستای خانه دار شدن اقشار آسیب پذیر و کاهش دغدغه‌های معیشتی جامعه هدف بهزیستی به بهره برداری رسید.

شهرستان سروستان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.