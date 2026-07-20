به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهرداد شریفی به خبرنگار ما گفت: در آستانه فرارسیدن اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ و با هدف ارتقای سطح بهداشت و سلامت زائران، ۸۳۷ نفر از موکب‌داران و عوامل مرتبط با تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی توسط کارشناسان بهداشت محیط آموزش دیدند.

وی افزود: این آموزش‌ها که با هماهنگی ستاد توسعه و بازسازی عتبات استان و توسط کارشناسان بهداشت محیط برگزار شد و شرکت‌کنندگان با اصول بهداشت فردی، شیوه‌های صحیح تهیه و نگهداری مواد غذایی، پیشگیری از آلودگی‌های مواد غذایی، مدیریت پسماند و راه‌های جلوگیری از بروز و انتقال بیماری‌ها آشنا شدند.

دکتر شریفی با اشاره به صدور ۶۵۳ کارت سلامت به‌صورت رایگان برای موکب‌داران، اظهار داشت: صدور این کارت‌ها و ارائه آموزش‌های بهداشتی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی خادمان موکب‌ها، رعایت الزامات بهداشتی و کاهش احتمال بروز و انتقال بیماری‌ها در ایام اربعین دارد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می‌گوید: ین اقدامات با محوریت مراکز بهداشت شهرستان‌ها و در راستای صیانت از سلامت زائران و ارائه خدمات بهداشتی ایمن در موکب‌ها یا اربعین انجام شده است.