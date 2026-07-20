پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه «مای‌مدیو» در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان با اشاره به آغاز فرآیند پیش‌ثبت‌نام دانش‌آموزان پایه هفتم اظهار کرد: خانواده‌ها لازم است برای جلوگیری از ازدحام روز‌های پایانی و تسهیل برنامه‌ریزی مدارس، هرچه سریع‌تر به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: این فرآیند به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه «مای‌مدیو» انجام می‌شود و اولیای دانش‌آموزان باید با استفاده از شماره تلفن همراهی که به نام یکی از والدین ثبت شده است، از طریق درگاه دولت وارد سامانه شده و پس از انتخاب نقش «والدین»، درخواست پیش‌ثبت‌نام را ثبت کنند.

عباس ممقانی با تأکید بر ضرورت ثبت‌نام به‌موقع افزود: پیش‌ثبت‌نام به‌موقع علاوه بر جلوگیری از ازدحام روز‌های پایانی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای ساماندهی دانش‌آموزان، مدیریت ظرفیت مدارس و آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید را فراهم می‌کند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: پس از ثبت اطلاعات و انتخاب مدرسه موردنظر، کد رهگیری در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد که لازم است تا پایان فرآیند ثبت‌نام نزد خانواده‌ها نگهداری شود؛ زیرا پیگیری وضعیت درخواست صرفاً از طریق این کد امکان‌پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه پیش‌ثبت‌نام به منزله ثبت‌نام قطعی نیست تصریح کرد: ثبت‌نام نهایی دانش‌آموزان پس از بررسی مدارک، احراز محدوده سکونت، بررسی ظرفیت مدارس، تحویل مدارک ثبت نامی و تأیید مدیر مدرسه انجام خواهد شد و خانواده‌ها باید اطلاعیه‌های بعدی را از طریق سامانه و مدارس محل تقاضا دنبال کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربایجان شرقی در پایان از خانواده‌ها خواست با تکمیل به‌موقع فرآیند پیش‌ثبت‌نام، ضمن تسریع در ارائه خدمات آموزشی، زمینه برنامه‌ریزی مناسب مدارس برای سال تحصیلی آینده را فراهم آورند.