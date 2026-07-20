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استاندار خوزستان خواستار صفر شدن سهم خاموشی برق خانگی در خوزستان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در نشست مجازی با وزیر کشور که با حضور معاونان این وزارتخانه، استانداران و فرمانداران استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان و سمنان ضمن ارائه گزارشی جامع از شرایط استان، به تشریح وضعیت خوزستان در پی جنگهای تحمیلی اخیر و اقدامات انجامشده برای مدیریت شرایط پرداخت و بر ضرورت حمایت ویژه دولت از این استان تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی استان و ثبت دمای بالای ۵۰ درجه در برخی مناطق، خواستار مستثنی شدن خاموشیهای برق خانگی در این استان شد و اظهار داشت: این میزان گرما در شرایط قطعی برق برای شهروندان قابل تحمل نیست و انتظار میرود سهم خاموشی برق خانگی در خوزستان به صفر برسد.
استاندار خوزستان همچنین با اشاره به آسیبهای واردشده به صنایع استان، بهویژه در بخشهای پتروشیمی و فولاد، خاطرنشان کرد: قطع برق این صنایع در کنار خسارات ناشی از جنگ میتواند روند فعالیت و تولید آنها را با مشکلات جدی مواجه کند.
موالی زاده تاکید کرد: مراحل بازسازی واحدهای آسیبدیده آغاز شده و استمرار حمایتهای دولت برای بازگشت این صنایع به شرایط پایدار ضروری است.
وی با اشاره به اقدامات مؤثر کمیسیون کارگری استان، از جلوگیری از تعدیل بیش از ۵۰ هزار نفر نیروی کار خبر داد و بر ضرورت حمایت ویژه دولت از صنایع خوزستان در زمینه تأمین انرژی، تسهیل روند بازسازی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تأکید کرد.
استاندار خوزستان همچنین خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای رفع محدودیتهای سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با صنایع شد و این موضوع را از جمله چالشهای مهم حوزه کارگری استان دانست.
موالی زاده تأکید کرد: تمامی تلاشها باید در مسیر حفظ ثبات اشتغال، تأمین امنیت روانی کارگران و ایجاد آرامش در جامعه قرار گیرد و دستگاههای مسئول با همکاری و همافزایی، زمینه حمایت از تولید و صیانت از نیروی کار را فراهم کنند.