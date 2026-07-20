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در آیین تکریم و معارفه مدیران شهرستان شاهیندژ، با تقدیر از خدمات محمد فتحی، منصور یوسفی به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در راستای تغییرات مدیریتی در سطح شهرستان، منصور یوسفی طی مراسمی رسمی به عنوان فرماندار جدید شهرستان شاهیندژ منصوب شد. در این آیین که با حضور مقامات اجرایی برگزار گردید، از خدمات محمد فتحی، فرماندار پیشین، قدردانی و طی مراسم معارفه، مسئولیت مدیریت شهرستان به منصور یوسفی سپرده شد.
در جریان این مراسم تکریم و معارفه، رسول مقابلی، معاون سیاسی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی، به تبیین چالشهای موجود و نقش مسئولین در مدیریت بحران پرداخت.
وی با اشاره به شرایط حساس و خطیر کنونی، بر لزوم جلوگیری از ایجاد فضای دوقطبی و چندقطبی در جامعه تأکید کرد و افزود: افزایش تابآوری اجتماعی از وظایف اصلی مسئولین است و اتحاد، رمز اصلی پیروزی ملت ما در برابر چالشهاست.
معاون استاندار آذربایجان غربی همچنین با اشاره به تجربیات اخیر، از تدابیر اتخاذ شده در جریان «جنگ رمضان» سخن گفت. وی تصریح کرد که مدیریت عالی استان توانسته است تهدیدات مرتبط با این دوره را به فرصتی برای تجهیز حوزههای امدادی و تقویت زیرساختهای پدافند غیرعامل در سطح استان تبدیل کند.
مقابلی در پایان سخنان خود با مرور دستاوردهای دوران اخیر، خاطرنشان کرد که ایران پس از عبور از چالشهای امنیتی، نه تنها با ملتی متحد و منسجم بازگشته، بلکه به عنوان یک قدرت برتر منطقهای و بازیگر مؤثر در عرصه بینالمللی شناخته میشود.
وی تأکید کرد که کشور با اقتدار در برابر هرگونه تهدید یا تجاوز به خاک خود ایستادگی خواهد کرد.