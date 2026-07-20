به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مراسم بزرگداشت رهبر شهیدانقلاب در مسجد جامع بفروئیه میبد برگزار شد.حجت الاسلام مرتضی برزگر سخنران این مراسم برخونخواهی رهبرشهیدانقلاب تاکید کرد. وی با بیان اینکه طبق فرمایشات امام راحل، آمریکا شیطان بزرگ است، گفت: این یک شعار و رجز خوانی نیست بلکه اعتقاد شیعه است و با اعتقاد و باور قلبی، آمریکا را فرو خواهیم ریخت.

حجت الاسلام برزگر افزود: در جنگ رمضان، دشمن آمریکایی صهیونی امام شیعیان را به شهادت رساند، اما ملت مبعوث شد و برای انتقام خواهی به پا خاست و جبهه استکبار در منطقه درحال شکست قطعی است.