حمایت از تولید و حفظ اشتغال، محور تازه‌ترین نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید کردستان بود، نشستی که در آن هشت طرح صنعتی و کشاورزی بررسی و برای رفع مشکلات آنها تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، حفظ اشتغال، یکی از مهم‌ترین محور‌های نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان بود

جایی که هشت طرح صنعتی و کشاورزی برای رفع موانع و بازگشت به چرخه تولید، زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: مشکلات واحد‌های تولیدی در حوزه‌هایی مانند تسهیلات بانکی، مالیات، مجوز‌ها و مسائل اجرایی بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌های لازم اتخاذ شده است.

ازهاری با تأکید بر اجرای به‌موقع مصوبات افزود: تاکنون بیش از ۹۷ درصد مصوبات کارگروه عملیاتی شده و بخش باقی‌مانده نیز در دست پیگیری است.

در همین حال، معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از برگزاری ۲۲۹ جلسه کارگروه از زمان تشکیل آن خبر داد و گفت: در این مدت، بیش از دو هزار پرونده بررسی و سه هزار و ۶۳۱ مصوبه به تصویب رسیده که سه هزار و ۵۴۰ مورد آن به مرحله اجرا رسیده است.

به گفته حمیدی، اجرای این مصوبات تاکنون زمینه تثبیت اشتغال بیش از ۲۲ هزار نفر را فراهم کرده و با اجرای کامل مصوبات باقی‌مانده، این رقم به نزدیک ۲۴ هزار نفر خواهد رسید.

مسئولان استان همچنین تأکید کردند حفظ نیروی انسانی و جلوگیری از تعدیل کارکنان، همچنان مهم‌ترین اولویت در حمایت از واحد‌های تولیدی و رونق تولید در کردستان است.